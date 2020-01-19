Жителей башкирского села удивил необычный бронированный транспорт

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:42:16+03:00

Впрочем, выяснилось, что бронированная гусеничная техника используется в мирных целях

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На днях жители башкирского села Приютово наблюдали необычный транспорт на своих дорогах: странный бронированный «аппарат», внешне напоминающий танк, только более быстрый и маневренный. Многие задались вопросом – что это вообще такое, и для каких целей такой "агрегат"предназначен.

Впрочем, знающие комментаторы в социальных сетях поспешили успокоить всех переживающих: это не танк, а всего лишь МТЛБУ - многоцелевой тягач лёгкой брони универсальный, в народе называемый «мотолыгой», и использующийся для перевозки людей и оборудования в условиях полного бездорожья.

- Транспорт геофизиков, чаще всего используется в сейсморазведочных партиях, - объясняет Александр М.

Жители Башкирии нашли себе необычный транспорт для зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU