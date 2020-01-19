Жителей башкирского села удивил необычный бронированный транспорт
На днях жители башкирского села Приютово наблюдали необычный транспорт на своих дорогах: странный бронированный «аппарат», внешне напоминающий танк, только более быстрый и маневренный. Многие задались вопросом – что это вообще такое, и для каких целей такой "агрегат"предназначен.
Впрочем, знающие комментаторы в социальных сетях поспешили успокоить всех переживающих: это не танк, а всего лишь МТЛБУ - многоцелевой тягач лёгкой брони универсальный, в народе называемый «мотолыгой», и использующийся для перевозки людей и оборудования в условиях полного бездорожья.
- Транспорт геофизиков, чаще всего используется в сейсморазведочных партиях, - объясняет Александр М.
Жители Башкирии нашли себе необычный транспорт для зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU