Синоптики рассказали, когда в Башкирии похолодает

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:54:49+03:00

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К концу следующей недели в Башкирии похолодает до -14 градусов.

Аномально теплая для января погода в Башкирии установилась сразу после конца новогодних праздников. Так, столбик термометра в регионе днем зачастую показывал плюсовую погоду.

Ситуация начнет изменяться уже на следующей неделе. Жителей республики ожидает снежная и ветреная погода. До конца рабочих днем морозов ждать не стоит, но уже в субботу температура воздуха ночью в республике опустится до нормальных в январе -14 градусов. В воскресенье и вовсе похолодает до -14.

ИСТОЧНИК KP.RU