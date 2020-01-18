В Башкирии прекратили поиски пропавшей 21-летней девушки

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:08:54+03:00

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В Башкирии прекратили поиски пропавшей 21-летней Екатерины Панковой.

Новость о том, что поиски девушки из Стерлитамака прекращены сообщили волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт». Добровольцы не раскрывают, где девушка пропадала 10 дней – ее поисками занимались с 8 января. Известно, что найденная девушка жива и здорова.

По некоторой информации, уроженка Стерлитамака некоторое время могла находиться в Ростовской – такую версию предположили местные СМИ. Однако достоверного подтверждения этим данным нет.

ИСТОЧНИК KP.RU