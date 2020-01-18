Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 19 января

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:06:15+03:00

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Уже завтра, в воскресенье, 19 января, в Башкирии начнется постепенное похолодание.

По данным Башгидромета, в некоторых районах ночью похолодает до -12 градусов. В большей части республики температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. Помимо этого ожидается снег и сильные порывы ветра. Водителей предупреждают о гололеде и призывают быть максимально внимательными на дорогах.

В Уфе характер погоды меняться не будет. Температура воздуха ночью и днем составит 0, -1 градус. В столице также ожидается снег и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU