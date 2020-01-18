2020-01-18T13:38:36+03:00
Происшествия

В Башкирии легковушку отбросило на два грузовика, есть пострадавшие

Авария произошла в Альшеевском районе республики
Рустем АХУНОВ
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Медицинская помощь потребовалась ребенку из салона иномаркиМедицинская помощь потребовалась ребенку из салона иномарки
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В Башкирии «Mazda» после столкновения с «Нивой» вылетела под два грузовика.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Альшеевском районе Башкирии на 51 километре дороги Стерлитамак-Раевский. В самом начале, по неизвестным пока причинам, столкнулись попутные «Mazda» и «Нива». Иномарку после этого выкинуло в сторону двух грузовиков, которые проезжали мимо. Второго столкновения избежать не удалось.

В итоге в больнице оказались двое — водитель внедорожника и 3-летний пассажир японской иномарки.

Всего за минувшие сутки в республике зафиксировали 15 ДТП, в которых пострадали 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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