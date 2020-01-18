2020-01-18T10:51:40+03:00
Происшествия

В Уфе водитель сбил отца с 4-летней дочкой на руках

Авария произошла на улице Степана Кувыкина
Рустем АХУНОВ
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Авария произошла на улице Степана КувыкинаАвария произошла на улице Степана Кувыкина
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В Уфе на улице Степана Кувыкина водитель «Лады» сбил мужчину с дочкой на руках, который переходил дорогу в неположенном месте.

По данным ГИБДД Уфы, авария произошла вечером в минувшую пятницу, 17 января. По неизвестным пока причинам 33-летний мужчина перебегал проезжую часть в неположенном для этого участке. Примечательно, что девочка в этот момент находилась на руках у родителя.

В результате аварии мужчина получил перелом ноги. После оказания первой помощи его отпустили домой. Пострадавшей девочке потребовалась госпитализация — у нее обнаружили сразу несколько переломов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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