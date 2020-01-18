В Башкирии за мусорными контейнерами будет следить компьютер

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:16:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Следить за наполняемостью мусорных контейнеров на территории Башкирии будет следить специальная программа.

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев объяснил, что запустят нововведение в первый день весны — 1 марта. Алгоритм при помощи специальных датчиков будет высчитывать наполняемость каждого мусорного контейнера, и, основываясь на этих данных, корректировать маршрут мусоровозов. Для того, чтобы система «RM: Контейнерные площадки» работала без нареканий, необходимо оцифровать все мусорные контейнеры республики. Уже сейчас в программу внесли порядка 10 тысяч мусорных площадок.

Кроме того, Беляев напомнил, что с 1 февраля коммунальщики начнут в тестовом режиме фотографировать процесс вывоза твердых бытовых отходов с площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU