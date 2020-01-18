«Это сектантство!»: В Башкирии действует запрещенный клирик
В уфимской епархии рассказали, что в республике действует запрещенный клирик, действия которого безблагодатны и недействительны.
Как сообщили в пресс-службе епархии, прихожане села Языково пожаловались, что клирик Антон Васильев проводит службы на дому прихожан. Он оглашает проповеди о том, что не нужно подчиняться Патриарху Кириллу и не признает таинства Московской церкви, «чем вносит раскол в приходах».
В итоге состоялся церковный суд, и иерея Антония Васильева извергли из сана из-за раскола. Уфимский и Стерлитамакский митрополит Никон заявил, что «лишенный сана священства не имеет права заниматься любой церковной деятельностью».
- Это сектантство! – отметил митрополит.
ИСТОЧНИК KP.RU