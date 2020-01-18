2020-01-18T07:18:21+03:00
Общество

«Это сектантство!»: В Башкирии действует запрещенный клирик

Действия священника безблагодатны
Рустем АХУНОВ
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В уфимской епархии рассказали, что в республике действует запрещенный клирик, действия которого безблагодатны и недействительны.

Как сообщили в пресс-службе епархии, прихожане села Языково пожаловались, что клирик Антон Васильев проводит службы на дому прихожан. Он оглашает проповеди о том, что не нужно подчиняться Патриарху Кириллу и не признает таинства Московской церкви, «чем вносит раскол в приходах».

В итоге состоялся церковный суд, и иерея Антония Васильева извергли из сана из-за раскола. Уфимский и Стерлитамакский митрополит Никон заявил, что «лишенный сана священства не имеет права заниматься любой церковной деятельностью».

- Это сектантство! – отметил митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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