2020-01-17T19:22:05+03:00
Происшествия

Туристка из Уфы получила тяжелые травмы во время отдыха на Бали

Одна из авиакомпаний готова доставить девушку на родину
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Уфы Анна Пономарева попала в ДТП на Бали. 27-летнюю девушку сбил пьяный турист из Франции, ехавший на мотоцикле.

В тяжелом состоянии туристку доставили в местную больницу, где индонезийские врачи диагностировали у нее несколько переломов и черепно-мозговую травму. Ей провели экстренную операцию, которую из-за отсутствия у девушки страховки пришлось оплатить семье. Однако для восстановления уфимке нужно еще несколько операций, которые провести в Индонезии не могут.

В ситуацию вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился в российское консульство с просьбой помочь перевезти девушку в Уфу. Известно, что некая авиакомпания согласна доставить пострадавшую на родину, где ее уже готовы встретить врачи.

- Вопрос с транспортировкой уже решён, в ближайшие дни девушку доставят в Уфу, - написал на своей странице в Facebook руководитель объединенной редакции "Башинформ" Артем Валиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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