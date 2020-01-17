2020-01-17T18:50:55+03:00
Происшествия

В пожаре под Уфой погиб мужчина

Его тело нашли на пепелище садового домика
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Около двух часов дня 17 января пожарных вызвали в садовое некоммерческое товарищество "Демский". Первое прибывшие подразделение обнаружило, что огонь охватил двухэтажный садовый дом. Пламя разбушевалось настолько, что грозило перекинуться на соседние постройки. К тушению огня привлекли три машины и 11 человек личного состава. На место также подъехали медики и полицейские.

Открытое горение ликвидировали к 14:49. К сожалению, не обошлось без жертв. В процессе тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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