В пожаре под Уфой погиб мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:50:55+03:00

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Около двух часов дня 17 января пожарных вызвали в садовое некоммерческое товарищество "Демский". Первое прибывшие подразделение обнаружило, что огонь охватил двухэтажный садовый дом. Пламя разбушевалось настолько, что грозило перекинуться на соседние постройки. К тушению огня привлекли три машины и 11 человек личного состава. На место также подъехали медики и полицейские.

Открытое горение ликвидировали к 14:49. К сожалению, не обошлось без жертв. В процессе тушения пожарные обнаружили тело мужчины.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU