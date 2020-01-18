В Уфе мужчине выстрелили в голову во время разборок возле магазина

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:18:21+03:00

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Возле магазина на улице Карла Маркса в Уфе 33-летнему мужчине выстрелили в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По данным полицейских, 38-летний подозреваемый вместе со своим приятелем изрядно напились. Когда у них закончился алкоголь, они отправили за добавкой в ближайший магазин. Там они встретили группу людей, с которыми у них завязался конфликт. В ходе разборок мужчина достал пистолет и выстрелил в голову оппоненту, а затем поспешил скрыться, прихватив с собой собутыльника. Жена и друзья раненого сразу же позвонили в полицию и вызвали скорую.

Стражи порядка по горячим следам задержали предполагаемого стрелка и изъяли у него оружие. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU