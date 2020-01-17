2020-01-17T18:15:55+03:00
Общество

В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц

Ограничения будут действовать с утра до полуночи
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Движение транспорта в Уфе ограничат из-за КрещенияДвижение транспорта в Уфе ограничат из-за КрещенияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Уфе на ряде улиц введут ограничение на проезд транспорта. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий по случаю Крещения Господне, сообщает городская администрация. В общей сложности движение перекроют на участках пяти улиц в период с 10:00 18 января до 00:00 19 января.

Ограничения коснутся улиц Машинистов (в районе дома №4), Набережной, 122 (въезд на парковку), Лесопильная (от Трактовой до Стрелочной), Небережной реки Уфы (от Ковшовой до Бикбая; от Жукова до Ковшовой) и Комарова, 1/3 (въезд на парковку).

Власти города просят отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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