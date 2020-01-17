Тяжелобольной семилетний ребенок из Уфы остался без жизненно необходимого препарата
Семилетний Эмиль Альмухаметов из Уфы не может двигаться, говорить и самостоятельно кушать. Мальчик страдает от редкого генетического заболевания - болезни Баттена. В Башкирии он единственный ребенок с подобным недугом.
Сейчас мальчик дышит за счет хирургического отсасывателя слизи из легких, но для того, чтобы встать на ноги, ему необходимы дорогостоящие препараты, каждый флакон - около двух миллионов рублей. При этом препарат нужно капать раз в две недели.
Семья мальчика не располагает такими средствами, они обратились в местный минздрав, и тот после подключения прокуратуры выделил две упаковки лекарства. Этого Эмилю хватило лишь на месяц. Позже при содействии РДКБ ребенок получил еще три упаковки, но в начале января закончились и они.
- Теперь мы вообще остались без препарата, и самое главное, мы не знаем, что ждать дальше. Через две недели нам принимать нужно следующую [упаковку]... - недоумевает отец мальчика.
На запрос журналистов канала "Вся Уфа" о сроках предоставления лекарств минздрав Башкирии не смог дать точного ответа, сославшись на то, что им нужно сначала уточнить все данные.
ИСТОЧНИК KP.RU