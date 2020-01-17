Тяжелобольной семилетний ребенок из Уфы остался без жизненно необходимого препарата

17 Янв. 2020 2020-01-17T20:48:24+03:00

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Семилетний Эмиль Альмухаметов из Уфы не может двигаться, говорить и самостоятельно кушать. Мальчик страдает от редкого генетического заболевания - болезни Баттена. В Башкирии он единственный ребенок с подобным недугом.

Сейчас мальчик дышит за счет хирургического отсасывателя слизи из легких, но для того, чтобы встать на ноги, ему необходимы дорогостоящие препараты, каждый флакон - около двух миллионов рублей. При этом препарат нужно капать раз в две недели.

Семья мальчика не располагает такими средствами, они обратились в местный минздрав, и тот после подключения прокуратуры выделил две упаковки лекарства. Этого Эмилю хватило лишь на месяц. Позже при содействии РДКБ ребенок получил еще три упаковки, но в начале января закончились и они.

- Теперь мы вообще остались без препарата, и самое главное, мы не знаем, что ждать дальше. Через две недели нам принимать нужно следующую [упаковку]... - недоумевает отец мальчика.

На запрос журналистов канала "Вся Уфа" о сроках предоставления лекарств минздрав Башкирии не смог дать точного ответа, сославшись на то, что им нужно сначала уточнить все данные.

ИСТОЧНИК KP.RU