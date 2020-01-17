В Башкирии нашли убийцу, отрезавшего половой член молодому парню
В Башкирии задержали подозреваемого в зверском убийстве молодого парня. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
По данным собеседника, преступление произошло в более 4 лет назад. В одном из городов республики таинственным образом исчез 25-летний горожанин. Родственники практически сразу подали заявление в полицию о его пропаже. Молодого человека не могли найти на протяжении нескольких месяцев. Поиски прекратились через 3 месяца, когда был обнаружен изувеченный труп пропавшего. У него было четыре колото-резаных ранения, повреждено легкое и сердце, а также ампутирован половой член.
Изверг несколько лет разгуливал на свободе. Однако накануне, 16 января, сотрудники уголовного розыска, следственного комитета и нацгвардии доставили в отдел полиции подозреваемого в жестокой расправе.
Им оказался 33-летний житель Шаранского района. Известно, что ранее – в 2017 и 2019 годах – его судили по двум статьям: «причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков. В настоящий момент предполагаемый убийца находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU