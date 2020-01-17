2020-01-17T16:43:45+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли убийцу, отрезавшего половой член молодому парню

Зверское преступление произошло более четырех лет назад, но задержать изверга удалось только в этом году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Молодого парня искали на протяжении трех месяцевМолодого парня искали на протяжении трех месяцев
Изменить размер текста:

В Башкирии задержали подозреваемого в зверском убийстве молодого парня. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, преступление произошло в более 4 лет назад. В одном из городов республики таинственным образом исчез 25-летний горожанин. Родственники практически сразу подали заявление в полицию о его пропаже. Молодого человека не могли найти на протяжении нескольких месяцев. Поиски прекратились через 3 месяца, когда был обнаружен изувеченный труп пропавшего. У него было четыре колото-резаных ранения, повреждено легкое и сердце, а также ампутирован половой член.

Изверг несколько лет разгуливал на свободе. Однако накануне, 16 января, сотрудники уголовного розыска, следственного комитета и нацгвардии доставили в отдел полиции подозреваемого в жестокой расправе.

Им оказался 33-летний житель Шаранского района. Известно, что ранее – в 2017 и 2019 годах – его судили по двум статьям: «причинение тяжкого вреда здоровью» и «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков. В настоящий момент предполагаемый убийца находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пожаре под Уфой погиб мужчина
В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц
Бывший ресторан «Тинькофф» в Уфе купили за 111 млн рублей
В Башкирии нашли убийцу, отрезавшего половой член молодому парню
В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить
На экс-начальника из уфимской администрации завели два уголовных дела
В Уфе из-за аномального потепления затопило целый район
Уфимская прокуратура заблокировала 18 интернет-ресурсов
В Минздраве Башкирии сообщили о снижении смертности
В Уфе от падения наледи и снега с крыш за сутки пострадали три автомобиля
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
В ночных пожарах в Башкирии погибли два человека
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Вахтовик из Башкирии украл золота и серебра на 18 млн рублей
Как правильно банкротиться, чтобы не попасть в ловушку мошенников
Заслуги энергетика в развитии спорта и туризма получили признание на федеральном уровне
«Тяжело, но я упорный»: Радий Хабиров выполнил данное год назад обещание
Подробности ДТП в Башкирии с легковушкой и грузовиком: пассажир скончался в больнице
Уфимка одним ударом в сердце убила своего мужа
Жителей пяти районов Башкирии будут развлекать мобильные автоклубы
В Башкирии нашли брошенный автомобиль водителя, который оставил умирать на дороге отца двоих детей
«Боль жуткая!»: на жительницу Башкирии на глазах детей напала собака
Под Уфой трактор протаранил газопровод и поспешил скрыться
Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
В Башкирии поймали браконьеров, застреливших двух косуль и пытавшихся уйти от погони
«Котик плачет и просит о помощи»: в Башкирии бездомного кота замуровали в подвале