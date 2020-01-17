2020-01-17T17:28:54+03:00
Общество

Бывший ресторан «Тинькофф» в Уфе купили за 111 млн рублей

Теперь им владеет московская фирма
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На этот раз торги оказались удачнымиНа этот раз торги оказались удачнымиФото: Евгения ГУСЕВА
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Один из самых известных уфимских недостроев - ресторан «Тинькофф» - получил нового владельца. Его за 111 миллионов рублей приобрела компания «Уфаойл». По информации РБК, она действовала в интересах московской фирмы «СМАРТ-Консалтинг».

На здание претендовал еще один участник торгов - уфимская фирма «ЭСКО», но победитель предложил на миллион больше. Какая судьба теперь ждет бывший ресторан, пока не известно.

Напомним, здание ранее принадлежало уфимскому бизнесмену Сергею Белкину, владельцу сети ресторанов «Лидер Групп». Но позже его признали банкротом, реконструировать ресторан он так и не успел. С тех пор дом №100 по улице Ленина то и дело выставляли на торги, однако никто не изъявлял желания его приобрести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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