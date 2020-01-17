2020-01-17T19:53:03+03:00
Общество

Известняковый карьер в башкирском Сибае продается на Авито

Его оценили в 199 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Представитель УГМК подтвердил подлинность объявленияПредставитель УГМК подтвердил подлинность объявления
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На сайте бесплатных объявлений Авито продается известняковый карьер в районе Худолазского месторождения. Предложение появилось на сайте 13 января. Стоимость карьера оценивается в 199 млн рублей. Продавцом, согласно объявлению, выступает ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

В предложении поясняется, что запас известняка в карьере по состоянию на 1 января 2019 года составляет 108,26 млн тонн. В состав объекта входит здание ремонтного блока (1373 кв.м.), корпусы дробления и грохочения, «прочие здания и сооружения в количестве 13 штук», 8 единиц техники и «своя железнодорожная ветка протяженностью более 10,9 тысяч километров. Суммарная площадь земельных участков, находящихся в собственности и аренде, – 195 гектаров.

Представитель УГМК подтвердил изданию «Медиакорсеть», что объявление является подлинным, однако желающих на приобретение карьера пока не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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