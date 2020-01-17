2020-01-17T15:13:03+03:00
Происшествия

На экс-начальника из уфимской администрации завели два уголовных дела

Он оформил земельные участки на свою родственницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовные дела были возбуждены по результатам проверки прокуратурыУголовные дела были возбуждены по результатам проверки прокуратуры
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Прокуратура города Уфы уличила бывшего начальника отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что в октябре 2016 года чиновник изготовил поддельные распоряжения администрации Искинского сельсовета о передаче земельных участков своей родственнице общей площадью 7,5 тысяч «квадратов». Управление Россреестра на основании документов зарегистрировало за женщиной право собственности на землю. Ущерб муниципалитету от действий чиновника оценивается в 6 млн рублей.

Следственные органы после рассмотрения материалов проверки возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество» и «подделка официального документа». Чиновника освободили от должности и уволили со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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