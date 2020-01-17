2020-01-17T15:56:47+03:00
Общество

В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить

42-летняя Любовь Герасимова нуждается в социальном работнике
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Любовь Герасимова (справа) с подругой.Любовь Герасимова (справа) с подругой.
Изменить размер текста:

В Салавате в одиночестве в своей квартире умирает 42-летняя Любовь Герасимова. Дело в том, что женщина - инвалид-колясочник, родственников и детей у нее нет. Одинокой она стала после смерти своего супруга, который скоропостижно скончался под Новый год.

- Раньше за мной ухаживал муж, он был моим опекуном. В конце декабря он умер, и я осталась совсем одна, - рассказывает Любовь. – Я не могу ходить, готовить себе еду, убираться. Мне очень нужна сиделка, которая была бы со мной весь день.

Помочь Любови решила ее подруга – она написала о проблеме Радию Хабирову. Уже через несколько часов администрация Салавата взяла сообщение на рассмотрение и обещала решить этот вопрос. На место оперативно были отправлены специалисты.

- 17 января сотрудниками службы семьи в Салавате был организован выезд к одинокому инвалиду. Во время встречи предложены социальные услуги, в частности оформление в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. От предложенных услуг она не отказалась, но попросила время для обдумывания решения. Оформления граждан в стационарное учреждения носит заявительный характер. Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве данной гражданки взят на контроль, - сообщила заведующая службой семьи города Роза Ишбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить
На экс-начальника из уфимской администрации завели два уголовных дела
В Уфе из-за аномального потепления затопило целый район
Уфимская прокуратура заблокировала 18 интернет-ресурсов
В Минздраве Башкирии сообщили о снижении смертности
В Уфе от падения наледи и снега с крыш за сутки пострадали три автомобиля
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
В ночных пожарах в Башкирии погибли два человека
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
Вахтовик из Башкирии украл золота и серебра на 18 млн рублей
Как правильно банкротиться, чтобы не попасть в ловушку мошенников
Заслуги энергетика в развитии спорта и туризма получили признание на федеральном уровне
«Тяжело, но я упорный»: Радий Хабиров выполнил данное год назад обещание
Подробности ДТП в Башкирии с легковушкой и грузовиком: пассажир скончался в больнице
Уфимка одним ударом в сердце убила своего мужа
Жителей пяти районов Башкирии будут развлекать мобильные автоклубы
В Башкирии нашли брошенный автомобиль водителя, который оставил умирать на дороге отца двоих детей
«Боль жуткая!»: на жительницу Башкирии на глазах детей напала собака
Под Уфой трактор протаранил газопровод и поспешил скрыться
Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
В Башкирии поймали браконьеров, застреливших двух косуль и пытавшихся уйти от погони
«Котик плачет и просит о помощи»: в Башкирии бездомного кота замуровали в подвале