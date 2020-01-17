В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:56:47+03:00

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В Салавате в одиночестве в своей квартире умирает 42-летняя Любовь Герасимова. Дело в том, что женщина - инвалид-колясочник, родственников и детей у нее нет. Одинокой она стала после смерти своего супруга, который скоропостижно скончался под Новый год.

- Раньше за мной ухаживал муж, он был моим опекуном. В конце декабря он умер, и я осталась совсем одна, - рассказывает Любовь. – Я не могу ходить, готовить себе еду, убираться. Мне очень нужна сиделка, которая была бы со мной весь день.

Помочь Любови решила ее подруга – она написала о проблеме Радию Хабирову. Уже через несколько часов администрация Салавата взяла сообщение на рассмотрение и обещала решить этот вопрос. На место оперативно были отправлены специалисты.

- 17 января сотрудниками службы семьи в Салавате был организован выезд к одинокому инвалиду. Во время встречи предложены социальные услуги, в частности оформление в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. От предложенных услуг она не отказалась, но попросила время для обдумывания решения. Оформления граждан в стационарное учреждения носит заявительный характер. Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве данной гражданки взят на контроль, - сообщила заведующая службой семьи города Роза Ишбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU