В Уфе из-за аномального потепления затопило целый район

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:39:08+03:00

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Сегодня утром, 17 января, из-за резкого потепления талыми водами затопило микрорайон Сипайлово. Видео с последствиями погодной аномалии было опубликовано в популярных сообществах в соцсетях. Судя по кадрам, огромных размеров лужи залили проезжую часть на улицах Жукова и Гагарина в утренний час-пик. Ливневые канализации не справились с новообразовавшимся водоемом.

– Вчера достали снегоходы. Сегодня лодки, – шутит один из пользователей в комментариях к видео.

Другой горожанин отметил, что вечером, судя по всему, доставать придется уже коньки. Если верить прогнозам Башгидромета, ближайшей ночью температура упадет до -2, -7°, а при прояснениях и вовсе до -10, -15°.

Тем временем в мэрии города отчитались, что коммунальные службы Октябрьского района (к которому как раз относится Сипайлово) перешли на усиленный режим работы. Они очищают забитые грязью, мусором и льдом ливневые канализации.

Сипайлово затопило талыми водами // 17.01.

ИСТОЧНИК KP.RU