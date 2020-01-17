Уфимская прокуратура заблокировала 18 интернет-ресурсов
На сайтах продавались липовых медицинские справки
Доступ к сайтам был ограниченФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура города Уфы заблокировала 18 сайтов. На интернет-ресурсах продавались подложные медицинские документы: справки от нарколога, а также заключения для поступления на госслужбу и получения водительских удостоверений. В пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили, что доступ к сайтам не был ограничен.
Прокуратура направила в суд три административных исковых заявления о признании информации на ресурсах запрещенной к распространению для последующей блокировки. Требования ведомства были удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU