2020-01-17T13:59:20+03:00
Общество

Уфимская прокуратура заблокировала 18 интернет-ресурсов

На сайтах продавались липовых медицинские справки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Доступ к сайтам был ограниченДоступ к сайтам был ограниченФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура города Уфы заблокировала 18 сайтов. На интернет-ресурсах продавались подложные медицинские документы: справки от нарколога, а также заключения для поступления на госслужбу и получения водительских удостоверений. В пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили, что доступ к сайтам не был ограничен.

Прокуратура направила в суд три административных исковых заявления о признании информации на ресурсах запрещенной к распространению для последующей блокировки. Требования ведомства были удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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