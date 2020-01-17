В Минздраве Башкирии сообщили о снижении смертности

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:16:33+03:00

В текущем году на развитие здравоохранения в Башкирии заложено больше 80 млрд рублей

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В Башкирии, по данным регионального Минздрава, за 11 месяцев 2019 года смертность снизилась почти на 12%. Об этом на заседании профильного комитета в парламенте республики сообщил глава министерства Максим Забелин. Он отметил, что смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась на 5,3%, а от новообразований – на 3,5%.

По показателю смертность Башкирия занимает 11 место в стране. Забелин сообщил, что в этом году на поддержку здравоохранения будет направлено 81,6 миллиарда рублей – это на 7,6 млрд больше, чем в 2019 году. На лекарственное обеспечение заложено более трех млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU