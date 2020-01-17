В Уфе от падения наледи и снега с крыш за сутки пострадали три автомобиля

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:59:37+03:00

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В Уфе из-за перепада температур участились падения снега и наледи с крыш домов. Только за минувшие сутки от этого пострадали три автомобиля. Об этом сообщает городское Управление гражданской защиты.

– Автовладельцам рекомендуется соблюдать повышенную внимательность и осторожность. Снег утяжеляется и может сойти с кровель домов и козырьков балконов на транспортные средства, – сообщили спасатели.

Все машины получили механические повреждения, среди людей обошлось без пострадавших. В УГЗ также отметили, что возле зданий, где произошел сход снега и льда, установлены предупреждающие таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU