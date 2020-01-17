2020-01-17T12:40:22+03:00
Происшествия

В ночных пожарах в Башкирии погибли два человека

Первый случай произошел в Уфе, второй – в Белорецке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В пожарах в Уфе и Белорецке погибли два человека. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в столице Башкирии на улице Бакалинской поступило диспетчеру экстренной службы в 22:55. На место происшествия были направлены четыре единицы техники, десять человек личного состава, а также медики и полиция. Когда они приехали, в двухкомнатной квартире девятиэтажки происходило горение мусора.

– Звеном газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 30 человек. Открытое горение ликвидировано в 23:20 на площади 10 кв.метров, – сообщили в МЧС.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили труп мужчины.

Второй случай произошел в доме по улице Тюленина в городе Белорецке. В одной из квартир загорелась комната. Из здания было эвакуировано 32 человека, среди которых семеро детей. В ликвидации пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Сотрудники обнаружили в загоревшейся квартире погибшего 37-летнего мужчину.

В причинах и обстоятельствах обоих происшествия разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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