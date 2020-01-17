Вахтовик из Башкирии украл золота и серебра на 18 млн рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:34:03+03:00

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В Забайкальском крае осудили двух вахтовиков из Башкирии и Новосибирска за хищение золотого концентрата с горнодобывающего предприятия. Рыночная стоимость украденного составила почти 18 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Забайкалью. Суд приговорил рабочих к трем годам лишения свободы и назначил штраф в размере ста тысяч (для жителя Башкирии) и 450 тысяч рублей (для новосибрца).

С февраля по март 2019 года вахтовики похищали с предприятия и накапливали золотосодержащий концентрат. В последующем они планировали вывезти его в регионы постоянного проживания для извлечения драгоценного металла и его продажи, – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В общей сложности сотрудники ФСБ изъяли у мужчин более 30 килограмм сырья, в котором, по оценкам экспертов, содержалось более шести килограмм химически чистого золота и один килограмм серебра. Рыночная стоимость похищенных драгметаллов составила 17,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU