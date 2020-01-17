«Тяжело, но я упорный»: Радий Хабиров выполнил данное год назад обещание

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:48:27+03:00

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Радий Хабиров выполнил обещание, данное год назад игрокам «Салавата Юлаева». Тогда он дал слово, что начнет играть в хоккей, если столичная команда выйдет в финал конференции.

– Обещания надо выполнять. Они слово тогда сдержали. Ну и вот, сегодня первый раз в жизни, надел коньки, доспехи хоккеиста и вышел на лёд, – написал руководитель республики на своих страницах в соцсетях.

Хабиров признался, что катание на коньках дается ему тяжело, но он «упорный» и намерен научиться.

А вчера глава Башкирии рассказал, какие социальные изменения ждут регион по итогам послания Путина Федеральному собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU