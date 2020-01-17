2020-01-17T09:18:08+03:00
Происшествия

Уфимка одним ударом в сердце убила своего мужа

Мужчина истек кровью и умер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отношении женщины возбудили уголовное делоВ отношении женщины возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе ссора двух супругов солидного возраста привела к убийству.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все случилось воскресной ночью 12 января в одной из квартир на проспекте Октября. Супружеская пара – 64-летней женщина и 61-летний мужчина – устроила небольшое застолье. В ходе распития алкоголя они вспомнили былые обиды, из-за чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент уфимка не выдержала, схватила нож и ударила мужа в грудную клетку с левой стороны. Ее супруг истек кровью и скончался на месте.

Прибывшие в квартиру сотрудники полиции задержали женщину и доставили в отдел полиции. Там она дала признательные показания. Следователи возбудили в отношении пенсионерки уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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