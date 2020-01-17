Подробности ДТП в Башкирии с легковушкой и грузовиком: пассажир скончался в больнице

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:44:10+03:00

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Стали известно подробности ДТП в Башкирии с легковушкой и грузовиком – на больничной койке скончался пассажир. Авария накануне утром, 16 января, на 85 км трассы Дюртюли-Нефтекамск.

Пресс-служба ГИБДД обнародовала запись с видеорегистратора крупногабаритной машины с моментом аварии. На кадрах видно, что вазовская «четырнадцатая» не удерживается на своей полосе, ее выносит на встречку, где в правый бок авто врезается грузовик «Урал».

В результате столкновения в больницу были доставлены два человека, находившихся в салоне легковушки: 34-летние водитель-женщина и пассажир из города Агидели. Как рассказали в республиканской госавтоинспеции, вечером того же дня пассажир скончался в больнице.

Момент ДТП в Стерлитамакском районе // 17.1..

ИСТОЧНИК KP.RU