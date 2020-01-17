В Башкирии нашли брошенный автомобиль водителя, который оставил умирать на дороге отца двоих детей

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:13:10+03:00

По словам родственников погибшего, мужчину можно было спасти

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В Башкирии сотрудники ГИБДД нашли автомобиль водителя, который оставил умирать на дороге отца двоих детей Виктора Гладких.

Напомним, наезд на 47-летнего мужчину произошел 15 января на дороге Стерлитамак-Стерлибашево. Неизвестный автомобилист сбил пешехода, после чего поспешил скрыться. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП. По словам родственников Виктора Гладких, его можно было спасти, вовремя оказав помощь. Тем временем госавтоинспекторы смогли обнаружить машину предполагаемого виновника аварии.

– Разыскан автомобиль ВАЗ-2109 с характерными признаками наезда, личность водителя установлена, сейчас ведутся его поиски. Гражданин ранее лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение, – сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.

Сотрудники обратились к жителям с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении мужчины в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU