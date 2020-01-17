Под Уфой трактор протаранил газопровод и поспешил скрыться

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 16 января, в уфимский информационно-диспетчерский центр поступило сообщение, что в поселке Козарез на одноименной улице трактор, расчищавший снег, случайно повредил газопровод. Прибывшие на место сотрудники аварийной бригады газовой службы выяснили, что из-за повреждения без газа остались 68 домов. Сам же виновник происшествия – трактор, который так и не удалось установить, скрылся в неизвестном направлении.

К счастью, никто из жителей не пострадал и даже не высказал жалобы и недовольство. Газовики оперативно восстановили поврежденное газоснабжение, ситуация находилась на контроле у компетентных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU