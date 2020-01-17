2020-01-17T07:02:29+03:00
Общество

Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят условиям перевозки детей в салоне автомобиля
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня утром, 17 января, в столице Башкирии водителей ожидают массовые проверки на дорогах. В ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей правил дорожного движения, пьяных водителей, и особое внимание уделят условиям перевозки маленьких пассажиров – проверят наличие детского автокресла или бустера.

Также сотрудники региональной Госавтоинспекции обратились ко всем жителям республики с просьбой быть бдительными и ответственными и сразу обращаться в полицию или в дежурную часть ДПС по номеру 237-02-02, если знаете, что кто-то сел за руль в нетрезвом виде. Это поможет избежать трагедии и сохранит чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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