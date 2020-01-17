Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
Сегодня утром, 17 января, в столице Башкирии водителей ожидают массовые проверки на дорогах. В ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушителей правил дорожного движения, пьяных водителей, и особое внимание уделят условиям перевозки маленьких пассажиров – проверят наличие детского автокресла или бустера.
Также сотрудники региональной Госавтоинспекции обратились ко всем жителям республики с просьбой быть бдительными и ответственными и сразу обращаться в полицию или в дежурную часть ДПС по номеру 237-02-02, если знаете, что кто-то сел за руль в нетрезвом виде. Это поможет избежать трагедии и сохранит чью-то жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU