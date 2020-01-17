«Котик плачет и просит о помощи»: в Башкирии бездомного кота замуровали в подвале

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:31:24+03:00

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Жительница дома №50 по улице Губкина в Ишимбае обратила внимание на жалобное мяуканье, доносящееся со стороны подвала. Заглянув вовнутрь, она обнаружила испуганного рыжего бездомного кота, который никак не мог протиснуться через прутья решетки и громко мяукал, словно моля о помощи. Сердобольная жительница дома попыталась высвободить несчастное животное самостоятельно, но у нее ничего не вышло, тогда женщина попросила помощи в социальных сетях.

- Замуровали кота в подвале дома, под окнами бывшего Сбербанка, сейчас там магазин «Кузяновский хлеб». Очень прошу помочь неравнодушных людей помочь котику выйти оттуда, или отпилить одну палку. Котик плачет и просит помощи, - написала женщина в популярном городском паблике.

Многие горожане дали женщине полезный совет: накормить котика и обратиться за помощью к слесарю в местном ЖЭУ. Тем более, что совсем недавно вышел закон, согласно которому подвалы запрещено закрывать от бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU