В Башкирии поймали браконьеров, застреливших двух косуль и пытавшихся уйти от погони

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:48:43+03:00

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В Башкирии инспекторы минлесхоза задержали двух браконьеров, которые отстреливали косуль, не имея разрешения на охоту. Как рассказали в пресс-службе ведомства, нарушителей удалось задержать еще перед Новым годом, в ходе профилактического рейда. Вот только вместо «черных лесорубов» инспекторы заметили странный грузовик в чаще леса. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться, поэтому инспекторам пришлось пуститься вдогонку.

В ходе погони браконьеры сбросили туши двух убитых косуль, но в итоге их все равно задержали. Естественно, никаких разрешительных документов на охоту у мужчин не оказалось, поэтому охотничье ружье и добычу у них изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Теперь по факту браконьерства сотрудники полиции организовали проверку, если вина нарушителей подтвердится, им грозит внушительный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU