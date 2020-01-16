В Башкирии из-за снегопада легковушка влетела в грузовик: двоих пострадавших увезли в больницу

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:12:49+03:00

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Сегодня утром, 16 января, в Краснокамском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 85 километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск, неподалеку от поселка Арлан, отечественная «четырнадцатая» влетела во встречный грузовик «Урал». За рулем автомобиля находилась 34-летняя жительница Агидели; женщину и ее 34-летнего пассажира с различными травмами отвезли в больницу для дальнейшего обследования.

По факту ДТП начато разбирательство. По имеющимся данным, автоледи не справилась с управлением из-за сильного снегопада и плохой видимости на трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU