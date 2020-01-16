2020-01-16T18:08:29+03:00
Общество

«Здоровью наносится значительный вред»: в Башкирии запретят продажу снюса подросткам

Соответствующий законопроект депутаты намерены рассмотреть в ближайшее время
Яна БАЗЕКИНА
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В порции снюса содержится никотина больше чем в десятке сигаретВ порции снюса содержится никотина больше чем в десятке сигаретФото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии собираются запретить продажу снюса детям и подросткам. Соответствующий законопроект депутаты республиканского парламента рассмотрят уже на ближайшем пленарном заседании, 30 января. Причина запрета очевидна: в снюсе содержится лошадиная доза никотина, который не только пагубно влияет на здоровье подростков, но и может вызвать серьезное отравление, вплоть до летального исхода.

- В последнее время среди подростков получили распространение бестабачные изделия с высоким содержанием никотина. Известны случаи, когда здоровью детей наносился значительный вред, – уточнил спикер Госсобрания – Курултая Константин Толкачев. – В одной порции снюса никотина в 10–20 раз больше, чем в одной сигарете. Чтобы обезопасить детей, мы намерены оперативно принять соответствующий закон, не дожидаясь аналогичного решения на федеральном уровне.

Напомним, что в сентябре прошлого года под запрет для несовершеннолетних попали электронные сигареты, вейпы и различные курительные смеси. Таким образом, подростков планируется оградить от всего, что содержит в той или иной форме никотин, а те продавцы, которые нарушат запрет, понесут ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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