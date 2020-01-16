В Уфе до середины весны перекроют часть улицы Комсомольской

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:08:11+03:00

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В Уфе перекроют часть улицы Комсомольской. Движение ограничат с завтрашнего дня, 17 января, до 31 марта текущего года, сообщает пресс-служба городской администрации. Закрыт будет участок от улицы имени города Галле до улицы Бессонова. Автомобили смогут ездить только по одной полосе на нечетной стороне улицы.

В мэрии горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Администрация также напомнила, что реконструкция на улице Комсомольской (участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума) ведется с сентября 2019 года. Протяженность объекта составляет 3,84 км.

ИСТОЧНИК KP.RU