2020-01-16T20:08:11+03:00
Общество

В Уфе до середины весны перекроют часть улицы Комсомольской

Движение для транспорта будет закрыто по трем полосам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гисфото: 2гис
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В Уфе перекроют часть улицы Комсомольской. Движение ограничат с завтрашнего дня, 17 января, до 31 марта текущего года, сообщает пресс-служба городской администрации. Закрыт будет участок от улицы имени города Галле до улицы Бессонова. Автомобили смогут ездить только по одной полосе на нечетной стороне улицы.

В мэрии горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Администрация также напомнила, что реконструкция на улице Комсомольской (участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума) ведется с сентября 2019 года. Протяженность объекта составляет 3,84 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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