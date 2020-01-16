16 Янв. 2020 2020-01-16T16:31:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Радий Хабиров рассказал, что изменится в Башкирии после реализации решений президента России, которые были озвучены в послании Федеральному собранию. На своих страницах в соцсетях глава Башкирии предоставил краткий план на ближайшие несколько лет.

ДЕТИ

До конца 2021 года всех детей до трех лет обеспечат яслями.

Через МФЦ начнется оформление выплат детских пособий для небогатых семей: не до 1,5 лет, как было, а до 3 лет. Для тех, чьи доходы меньше одного прожиточного минимума на человека, пособие будет продлено до 7 лет. Выплата в этом году составит 4,9 тысяч. рублей на ребенка, в 2021 – 9,8 тысяч.

Выплата материнского капитала продолжится как минимум до 2026 года: 616 тысяч на второго ребенка и погашение расходов на ипотеку в 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. С 1 января текущего года при рождении первенца будут выплачивать маткапитал в 466 тысяч рублей.

ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

В следующем учебном году власти начнут обеспечивать учеников младших классов горячим питанием. «Там где это необходимо, будем ремонтировать школьные столовые, модернизировать пищеблоки», - подтвердил Хабиров.

К концу 2021 года все школы получат высокоскоростной интернет. Специализировнные музыкальные будут отремонтированы и реконструированы. С 1 сентября 2020 года увеличится доплата классным руководителям (с 1980 до 7 730 рублей).

Увеличиться число бюджетных мест в вузах республики. Учебная, исследовательская и социальная инфраструктура вузов будет укрепляться.

МЕДИЦИНА

К 2024 году в полном объеме развернется система фельдшерско-акушерских пунктов. 300 из них требуется замена. В 2020 году отремонтируют 100 ФАПов. С 1 июля 2020 года запускается программа модернизации поликлиник и скорой помощи.

К 2024 году все уровни здравоохранения будут обеспечены специалистами. Для студентов-«целевиков» по направлениям от городов и районов республики распределят до 70% бюджетных мест в медицинском вузе.

Напомним, Радий Хабиров высоко оценил социальные положения в послании Владмира Путина и назвал их «замечательными и очень гуманными».

ИСТОЧНИК KP.RU