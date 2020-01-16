Мошенник из Уфы заработал 14 млн рублей на доверчивых людях
В Уфе вынесли приговор в отношении 31-летнего директора компаний «Ичхаус» и «ФСК «Дом Каждому». Его признали виновным в мошенничестве.
Как установил суд, в 2016 году обвиняемый заключил договоры с несколькими клиентами на строительство домов из структурных изолированных панелей в Иглинском районе, а также городах Нефтекамске и Оренбурге. Поначалу коммерсант создавал имидж добропорядочного предпринимателя и действительно возвел несколько домов. Новым клиентам повезло меньше – заручившись доверием людей, мошенник перестал выполнять свои обязательства.
– В действительности он похитил полученные от них деньги и потратил по собственному усмотрению, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. – Всего от незаконных действий фигуранта уголовного дела пострадало 19 человек, ущерб составил более 14 млн. рублей.
Обвиняемый признавать вину в совершенных преступлениях отказался. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU