2020-01-16T15:18:39+03:00
Происшествия

Наркоторговца из Башкирии с килограммом героина задержали в Подмосковье

В телефоне у него нашли адреса закладок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД по Московской областифото: МВД по Московской области
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В подмосковном Одинцово задержали наркоторговца из Башкирии с 900 граммами героина. Об этом сообщает МВД по Московской области. Полицейские поймали 40-летнего мужчину во время оперативно-розыскных мероприятия в деревне Раздоры.

В сумке у задержанного сотрудники обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Химический анализ показал, что это был героин общим весом 900 граммов. В телефоне злоумышленника правоохранители нашли адреса закладок наркотиков.

– В результате осмотра мест происшествий оперативниками обнаружены 2 тайника, в которых хранились свертки с аналогичным порошком. Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более килограмма героина, – добавила начальник пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас житель Башкирии, которому грозит до 20 лет тюрьмы, находится по стражей.

В Московской области задержали жителя Башкирии, подозреваемого в наркоторговле // 16.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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