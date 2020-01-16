Уфимский СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:32:05+03:00

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СК по Орджоникидзевскому району города Уфы возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого пострадали три человека. Дело заведено по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Напомним, взрыв прогремел в квартире двухэтажки на улице Пекинской ранним утром 15 января. От хлопка обрушился потолок здания и стена. Поврежденными оказались четыре квартиры. По данным СК, пострадали три жильца: 31-летний мужчина, 37-летняя женщина и ее 15-летний сын. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Уфимку с подростком после оказания медпомощи отпустили домой. Мужчина остался в больнице.

Чтобы выяснить причины произошедшего, следователи назначили экспертные исследования. Ведется допрос очевидцев и жильцов дома. По предварительной оценке, нарушений в работе газового оборудования зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU