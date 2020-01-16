2020-01-16T13:52:08+03:00
Общество

Уфу от снега очищают 306 машин и 463 рабочих

Мэр города сообщил, что в связи с ухудшением погоды трактористы и дворники будут работать дольше обычного
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Бороться с последствиями снежной стихии в Уфе были направлены 306 машин и 463 дорожных рабочих. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал мэр города Ульфат Мустафин.

– С ухудшением погодных условий все жилищно-коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы, – написал градоначальник. – По линии УЖХ 158 единиц техники и 802 дворника задействованы на уборке дворов. Плюс к этому 300 сотрудников жилищных предприятий помогают нам. Службами по благоустройству районов дополнительно выделена спецтехника.

Мустафин также добавил, что дворники и трактористы сегодня будут работать дольше обычного – до 20:00. Остальные службы работают круглосуточно. Мэр напомнил, что в Уфе проводится комплексная уборка, на время которой жителям необходимо освободить дворы от личного транспорта. С графиком комплексной уборки можно ознакомиться здесь.

Напомним, Уфу накрыл снежный циклон, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Из-за обильного количества осадков местные власти запретили въезд в город грузовому транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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