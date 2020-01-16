После жалобы главе Башкирии медики унесли жившую в больнице кошку и оставили ее в лесу

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:06:39+03:00

Уже через два дня после обращения Зилии вопрос с животным решили – кошку выгнали из больницы в лес.

Изменить размер текста: A A

Пациентка Белорецкой больницы №1 пожаловалась Радию Хабирову на кошку, которая живет в хирургическом отделении больницы.

Со слов Зилии Московой, животное проживает в гнойно-хирургическом отделении: спит, где хочет, лазает по больничным кроватям.

- Мама лежала в больнице с конца декабря по 9 января и лично наблюдала за ней, - написала Зилия.

Девушку возмутило, что кошка спокойно передвигается по палатам, еще и в хирургическом отделении, где люди лежат после операций.

Уже через два дня после обращения Зилии вопрос с животным решили – кошку выгнали из больницы в лес.

- По указанию руководства, кошку отнесли в лес, благо лес не далеко, - написала сотрудница больницы. - Вот теперь ответьте на мой вопрос автор, вам от этого легче стало? Много счастья и здоровья пришло? Удовлетворенность получили?

ИСТОЧНИК KP.RU