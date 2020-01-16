Для повышения инновационного рейтинга власти Башкирии хотят создать объединение для молодежи

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:19:16+03:00

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Власти Башкирии намерены создать «инновационное объединение для молодежи», занятой в науке и бизнесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера республики Андрея Назарова на Гайдаровском форуме.Проект призван сократить внедрение научных разработок и повысить инновационный рейтинг (сейчас республика занимает в нем только 13-ю строчку, а в 2015 была 5-й). Политик заявил, что в ближайшие год-два регион должен переместиться в первую десятку.

– Для этого наметили ряд дополнительных мер, в первую очередь создать инновационное объединение для молодежи, которое бы позволило вовлекать молодежь, которая работает в науке и бизнесе, чтобы сократить путь от научных разработок до их внедрения, – пояснил Назаров.

Политик также добавил, что Башкирия готовится принять Всероссийский молодежный инновационный конвент. Он будет направлен на вовлечение молодежи в сферу инноваций. Назаров назвал инновационный подход «важнейшим направлением» для увеличения производительности труда и выхода на новые разработки.

Рейтинг, в первую десятку которого намерена ворваться Башкирия, формируют эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Он составляется из четырех показателей: социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU