2020-01-16T11:33:01+03:00
Общество

Стало известно, кто построит новый мост в Уфе за 8,7 млрд рублей

Возведением переправы займется местная фирма
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новый мост появится в 2025 годуНовый мост появится в 2025 годуФото: архив КП
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Стали известны итоги аукциона по отбору подрядчика для строительства нового моста через реку Белую в Уфе. Работу возьмет на себя местная фирма «Уралмостострой». Она стала единственным претендентом на торгах. Компания согласно снизить стоимость контракта с изначально запланированных 8,78 рублей до 8,74 млрд. Эти деньги выделят бюджеты Уфы и Башкирии. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как ранее сообщала «Комсомолка», новый мост протяженностью 1,2 км появится в створе улицы Интернациональной. На переправе организуют двухполосное движение с расчётной скоростью 100 км/ч. Подрядчику также предстоит реконструировать улицы Тоннельную и Интернациональную.

Мост необходимо подготовить к эксплуатации до 28 ноября 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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