Водителя, устроившего погоню с сотрудниками полиции, могут посадить на пять лет

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:01:36+03:00

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Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что грозит водителю, устроившему погоню с полицейскими.

Напомним, 16 декабря, 35-летний мужчина на Renaul Logan пытался скрыться на 20-метровом участке дороги от сотрудников ГИБДД. Для этого он использовал нехитрую тактику: просто ехал взад-вперед. Чтобы задержать неадекватного автомобилиста, полицейским пришлось покинуть машины и гоняться за нарушителем пешим ходом.

Как уточнил Гильмутдинов, водитель получил права только в июне 2019 года. Во время оформления административного протокола при задержании от него исходил резкий запах алкоголя: «его речь была невнятна, на ногах стоял неуверенно». От прохождения медосвидетельствования нарушитель отказался.

В отношении лихача составили материал по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Еще одно дело – уже уголовное – было возбуждено за применение насилия в отношении представителя власти: во время задержания мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Теперь подозреваемого могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Погоня в Иглинском районе Башкирии // 16.12.

ИСТОЧНИК KP.RU