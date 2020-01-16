Из-за сильного снегопада мэрия Уфы ввела запрет на въезд грузовиков

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:18:13+03:00

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В Уфе в связи с сильным снегопадом введен запрет на въезд грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничение будет действовать как минимум до 23:00 сегодняшнего дня. Грузовики не смогут заехать в столицу Башкирии по автомобильным дорогам общего пользования по направлениям Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

В администрации пообещали дополнительно сообщить, когда запрет будет снят.

Напомним, на республику обрушился снежный циклон. Водителям рекомендуют воздержаться от длительных поездок. Сотрудники ГИБДД дежурят на аварийно-опасных участках трасс. По словам руководителя региона, на борьбу со стихией брошены более тысячи снегоуборочных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU