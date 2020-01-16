2020-01-16T10:02:58+03:00
Общество

Глава Башкирии отметил «очень гуманные элементы» послания Владимира Путина

Хабиров также признался, на что ему не хватало решимости
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Глава Башкирии прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Радий Хабиров отметил в решениях лидера страны «очень гуманные элементы», связанные с социальной политикой. Речь идет об увеличении материнского капитала и бесплатном горячем питании для детей начальных классов.

– Теперь мы можем уверенно говорить, чего ждать тем нашим семьям, которые воспитывают детей и не очень богато живут. Материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей, – написал на своей странице в соцсети руководитель региона. – Будет материнский капитал за первого ребенка. Замечательно (мы не могли и мечтать об этом!), что пособия теперь будут платить и на детей от 3 до 7 лет.

По словам Хабирова, «огромной проблемой» было то, что после трех лет пособия заканчивались, а траты на детей только возрастали. Помимо этого, глава Башкирии признался, что у него не хватило решимости сделать бесплатным горячее питание для детей начальных классов.

– Президент, к счастью, такое решение принял. И у нас в школах не будет картинки, когда часть детей в классах едят блюда из одного меню, а другие – из другого, победнее... Начнем с нового учебного года, – заявил Хабиров.

Подытоживая все сказанное, он добавил, что президент обозначил, в чем состоит величие страны – в достоинстве граждан и высоком уровне жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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