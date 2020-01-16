16 Янв. 2020 2020-01-16T07:24:17+03:00

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В утренний час пик 16 января Уфа встала в девятибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются по всей башкирской столице и на въездах в город.

Дороги города оказались скованы из-за сильного снегопада и многочисленных ДТП. Самая плачевная ситуация наблюдается на Демском и Затонском шоссе, на улицах Сочинская, Заки Валиди, Софьи Перовской и Пугачева. Затруднено движение на проспекте Октября в районе остановок "Спортивная" и "Улица им. города Галле", а также в сторону Черниковки на участке от Горсовета до ГДК, на улицах Жукова и Гагарина в Сипайлово.

На севере Уфы стоит Уфимское шоссе и улица Александра Невского. Практически парализовано движение между Черниковкой и Инорсом, а также выезд из Инорса на Сипайлово.

ИСТОЧНИК KP.RU