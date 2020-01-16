2020-01-16T07:15:27+03:00
Общество

Снежный циклон обрушится на Башкирию

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 16 января, в Башкирии действует штормовое предупреждение. В республику пришел циклон с обильными снегопадами и ледяным дождем. Синоптики прогнозируют гололедицу, заносы и снежный накат на дорогах. Особенно внимательно отнестись к прогнозу следует автовладельцам.

- Ухудшилась видимость, ослабли сцепные качества дорог. Соблюдайте дистанцию, выбирайте скорость в соответствии с погодными условиями, - напоминают в Госавтоинспекции Башкирии.

Дорожная полиция будет дежурить на аварийно-опасных участках трасс, чтобы при необходимости оказать водителям помощь. Однако без нужды за пределы населенных пунктов автомобилистам рекомендуют не выезжать.

Глава Башкирии Радий Хабиров заверил, что на борьбу с осадками выйдут 1013 машин - увеличенный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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