2020-01-16T08:41:40+03:00
Общество

«Дети боятся подойти»: в Башкирии бойцовская собака без намордника держит в страхе детскую площадку

Хозяев пса ситуация совсем не смущает
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеозаписиСтоп-кадр из видеозаписи
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В пабликах Стерлитамака обсуждают ситуацию, сложившуюся в одном из городских дворов. Жильцы близлежащих домов построили на свои средства игровую площадку, но теперь их дети боятся к ней подходить. Все из-за того, что некая молодая пара с ребенком пришли в их двор с бойцовской собакой. Пес на поводке, но намордника на нем нет.

Одна из родительниц сделала владельцам собаки замечание, мол, животному не место в игровой зоне, оно и укусить может, однако те на него не отреагировали. Тогда горожанка включила камеру и засняла происходящее на видео.

На кадрах видно, что дети держатся от площадки подальше, играют возле подъездов. Некоторые ребята забрались на горку, но не решаются с нее съехать, так как собака стоит рядом.

- Почему из-за таких людей должны страдать другие дети, которые боятся подойти на детскую площадку? - вопрошает автор записи.

Многие местные жители разделили возмущение родительницы, заметив, что хоть собака и не проявляет на видео агрессии, детская площадка все же не место для выгула.

Жители Башкирии выгуливают бойцовскую собаку на детской площадке // 16.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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