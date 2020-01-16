В Башкирии ищут водителя, задавившего 47-летнего мужчину

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:02:42+03:00

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Полиция Башкирии ищет виновника смертельного наезда. Некий водитель, предположительно, легкового авто 15 января около 22:25 вечера сбил насмерть человека в Стерлитамакском районе. Тело 47-летнего мужчины нашли на дороге Стерлитамак-Стерлибашево.

В Госавтоинспекции Башкирии рассказали, что пешеход был в одежде без светоотражающих элементов и, вероятно, шел по краю проезжей части в сторону Стерлибашево - попутно автомобилям. Сейчас водителя ищут.

- Госавтоинспекция Башкортостана обращается с просьбой к очевидцам аварии сообщить в полицию любую информацию о происшествии и местонахождении водителя или автомобиля, - гласит сообщение на сайте ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU